Mercato - OM : Dario Benedetto chamboule les plans de Pablo Longoria…

Publié le 29 juillet 2021 à 6h00 par Th.B.

Pablo Longoria étant intéressé par le profil de Giovanni Simeone dans l’éventualité d’un transfert de Dario Benedetto, le départ de l’Argentin ne semble pas se dessiner malgré les quelques intérêts dont il fait l’objet. De quoi chambouler les plans du président de l’OM.

Alors que Pablo Longoria a déjà enregistré un bon nombre de recrues depuis le début du mercato estival, le président de l’OM ne s’est pas montré aussi inspiré au niveau des ventes. À ce jour, seuls trois joueurs seraient capables de permettre à l’OM de renflouer ses caisses, à savoir Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car ainsi que Dario Benedetto. En ce qui concerne l’attaquant argentin, son transfert à Sao Paulo pourrait tomber à l’eau si l’on en croit la presse brésilienne. Et l’incertitude qui règne autour de ce dossier ne ferait clairement pas les affaires de Longoria pour son remplaçant.

Longoria pieds et poings liés pour Simeone à cause de Benedetto ?