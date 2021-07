Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a une réelle carte à jouer avec Simeone !

Publié le 28 juillet 2021 à 10h10 par A.C.

Avec Dario Benedetto qui pourrait quitter l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli souhaite miser sur Giovanni Simeone de Cagliari.

Un Argentin pourrait partir... et un autre pourrait le remplacer ! Peu utilisé par Jorge Sampaoli depuis son arrivée cet hiver, Dario Benedetto est annoncé proche d’un possible départ vers Sao Paulo. La formule est encore à trouver, puisque la presse brésilienne parle d’un transfert sec tout comme d’un possible prêt payant, avec une partie du salaire de Benedetto pris en charge par l’OM. Pour pallier ce départ, Jorge Sampaoli aurait exhorté Pablo Longoria à se tourner vers Giovanni Simeone, qui a clairement dit vouloir quitter Cagliari au cours de ce mercato estival.

Cagliari se prépare au départ de Simeone