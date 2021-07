Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La presse brésilienne lâche une bombe sur Benedetto !

Publié le 28 juillet 2021 à 9h10 par A.C.

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2023, Dario Benedetto pourrait quitter le club au cours de ce mercato estival.

Depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli, la situation de Dario Benedetto a radicalement changé. L’attaquant de l’Olympique de Marseille n’a quasiment pas joué lors de la deuxième partie de saison, se contentant de quelques fins de matchs. Ainsi, un départ semble de plus en plus probable, surtout avec Pablo Longoria qui travaillerait sur d’autres pistes défensives, notamment celle menant à Giovanni Simeone de Cagliari. Récemment, ESPN Brésil a annoncé que Benedetto et son entourage auraient trouvé un accord avec Sao Paulo, qui à son tour aurait ouvert des négociations avec l’OM et rapidement trouvé un terrain d’entente.

Aucun accord entre Benedetto et Sao Paulo...