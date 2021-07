Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria touche au but pour Dario Benedetto !

Publié le 27 juillet 2021 à 16h45 par T.M.

Après deux ans à l’OM, Dario Benedetto s’apprêterait à faire ses valises. Et visiblement, l’Argentin serait en partance pour le Brésil, plus précisément Sao Paulo.

Depuis janvier, Dario Benedetto est barré par Arkadiusz Milik à la pointe de l’attaque de l’OM. Et l’arrivée de Jorge Sampaoli n’aura rien changé pour le buteur argentin. Pas dans les plans des phocéens, l’ancien de Boca Juniors est poussé vers la sortie. Pablo Longoria cherche donc à trouver preneur pour Benedetto. Et si cela semblait plutôt compliqué jusqu’à présent, les choses se seraient accélérées dernièrement. Et c’est notamment Sao Paulo qui aurait passé la vitesse supérieure pour recruter le Marseillais.

La confiance de Sao Paulo !