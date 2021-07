Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quel sera le prochain renfort de Pablo Longoria ?

Publié le 27 juillet 2021 à 8h00 par La rédaction

Malgré le début de mercato XXL réalisé par l’OM, Pablo Longoria compte bien mettre la main sur plusieurs joueurs d’ici la fin du mois d’août. Mais selon vous, quel sera le prochain renfort du club phocéen ?

Avec huit recrues au compteur, l’Olympique de Marseille a indiscutablement marqué ce début de mercato estival. Konrad De La Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cergiz Ünder, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres et William Saliba ont déjà signé en faveur du club phocéen, et ils devraient être rejoints par plusieurs joueurs dans les prochaines semaines. En effet, Pablo Longoria n’a pas fini son mercato et souhaite encore mettre la main sur des renforts, en défense comme en attaque. Prêté la saison dernière, Pol Lirola a rapidement répondu aux attentes, et Jorge Sampaoli souhaiterait rapidement le récupérer en vue du début de saison. Le latéral droit espagnol souhaite également retourner à l’OM, obligeant la Fiorentina à négocier avec le club phocéen. « Pour Pol, les négociations avec la Fiorentina sont en cours, dans ce marché ça évolue lentement pour certains joueurs. Comme toujours dans une négociation, il faut arriver au moment où tout le monde est content », a assuré Pablo Longoria ce lundi, en conférence de presse.

Quelle recrue pour l’OM ?