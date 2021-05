Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato : Boga très intéressé par l’OM

29 mai 2021

Courtisé par l’OL, qui se tient prêt à dégainer sur le dossier, Jérémie Boga est également la proie de l’OM. Et le joueur a clairement une préférence…

Jérémie Boga a joué cartes sur table. Il veut quitter Sassuolo cet été, à un an de la fin de son contrat. Le milieu de terrain aspire à relever un nouveau challenge après avoir enchanté la Serie A depuis plusieurs saisons. Moins en vue ces derniers mois, Jérémie Boga intéresse toutefois de nombreux clubs en Europe, et notamment en France. Comme révélé par le10sport.com, il est la cible de l’OL, qui se tient prêt à lancer une offensive dès que le prochain coach sera officialisé (sauf retournement de situation, ce sera Peter Bosz). Mais l’OM est également de la partie. Avec un sérieux avantage…

Son rêve marseillais