Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Benedetto a pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 29 mai 2021 à 13h10 par D.M.

Alors que la presse argentine évoque un possible retour de Dario Benedetto à Boca Juniors, le joueur souhaiterait rester en Europe et pourrait prendre la direction de l'Espagne.

« L’envie de revenir à Boca est toujours présente. Je suis venu avec ma famille en France et nous avons juré de revenir un jour. Cela dépend de beaucoup de choses. Mais comme je l’ai dit à plusieurs reprises, je suis sûr de revenir à Boca, que ce soit comme joueur ou en tant que supporter » confiait Dario Benedetto en avril dernier. Joueur de Boca Juniors entre 2016 et 2019, le joueur de 31 ans n’a jamais fermé la porte à un retour à Buenos-Aires et la porte pourrait bien s’ouvrir cet été. Selon la presse argentine, l’entraîneur de l’OM, Jorge Sampaoli voudrait se débarrasser de Benedetto et un retour à Boca Juniors ne serait pas exclu.

Benedetto voudrait rester en Europe