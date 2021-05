Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La première vente de l’été est bien engagée !

Publié le 29 mai 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur le départ alors qu’il fait désormais figure de remplaçant à l’OM, Dario Benedetto semble se rapprocher d’un retour à Boca Juniors.

Fin avril, en conférence de presse, Jorge Sampaoli avait jeté un gros froid sur l’avenir de Dario Benedetto à l’OM : « On se penchera sur le cas de ce joueur. Je ne connais pas les décisions des joueurs pour leur avenir. J'ai toujours pensé que c'était un joueur important dans n'importe quelle équipe où il évoluera », indiquait l’entraîneur argentin, qui a relégué Benedetto au statut de doublure derrière Arkadiusz Milik ces derniers mois. Et son départ de l’OM ne semble plus faire l’ombre d’un doute…

Benedetto vers un retour à Boca Juniors

Comme l’a annoncé TYC Sports vendredi, la direction de l’OM et celle de Boca Juniors auraient intensifié leurs négociations pour un transfert de Dario Benedetto cet été, et tentent de trouver un terrain d’entente. En clair, ce dossier pourrait bien être la première vente de l’OM pour le mercato estival à venir, alors que le club phocéen aura besoin de renflouer les caisses.