Mercato - OM : Ça s’active en coulisse pour le transfert de Benedetto !

Publié le 28 mai 2021 à 11h10 par D.M.

En manque de temps de jeu à l’OM, Dario Benedetto pourrait bien retourner à Boca Juniors la saison prochaine.

Arrivé à Marseille en 2019 en provenance de Boca Juniors, Dario Benedetto a déçu ces derniers mois. L’attaquant a manqué d’efficacité devant le but et a vu arriver cet hiver Arkadiusz Milik, qui a crevé l’écran lors de la deuxième partie de saison. Sous contrat jusqu’en 2023 avec l’OM, le joueur de 31 ans s’interrogerait sur son avenir et un départ cet été ne serait pas exclu. Benedetto figurerait dans le viseur d’Elche. Ces dernières heures, un retour à Boca Juniors a également été évoquée par la presse argentine.

L'OM discute avec Boca Juniors pour Benedetto