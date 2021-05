Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une grosse opération de Longoria plombée par Benedetto ?

Publié le 29 mai 2021 à 0h45 par La rédaction

En manque de temps jeu à l’OM, Dario Benedetto pourrait quitter le club phocéen. Si un possible retour chez lui en Argentine, à Boca Juniors, était évoqué, le salaire de l’attaquant argentin semblerait bloquer les négociations.

Arrivé en 2019 à l’OM, Dario Benedetto n’a pas convaincu et se retrouve aujourd'hui cantonné à un rôle de remplaçant derrière Arkadiusz Milik, fraîchement arrivé. En manque de temps jeu, l’attaquant argentin pourrait donc quitter l’OM dès cet été. Alors qu’il figurerait dans le viseur du club espagnol d’Elche, Dario Benedetto aurait la possibilité de revenir en Argentine, chez lui, à Boca Juniors. En effet, des discussions auraient débuté entre l’OM et le club argentin. Cependant, un élément bloquerait la possible arrivée de Dario Benedetto.

Benedetto trop cher pour Boca

Selon les informations du journaliste argentin Martin Liberman, l'OM et Boca Juniors discuteraient bel et bien au sujet de l'attaquant argentin. Pablo Longoria serait disposé à récupérer Cristian Pavón et/ou Esteban Andrada en échange de Benedetto. Cependant, l'écurie argentine n'aurait pas les moyens de s'aligner sur le salaire perçu par le joueur de l'OM. De quoi bloquer toute opération...