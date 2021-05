Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une grosse opération de Sampaoli tombe à l’eau !

Publié le 27 mai 2021 à 20h30 par T.M.

Avec le départ de Florian Thauvin, l’OM doit se trouver un nouvel ailier. Et alors que Jorge Sampaoli aurait trouvé le profil idéal avec Cristian Pavon, actuellement à Boca Juniors, il faudrait déjà faire une croix sur cette possibilité. Explications.

Le mercato bat déjà son plein du côté de l’OM. Afin de lancer le nouveau projet du club phocéen, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli vont opérer une énorme révolution au sein de l’effectif marseillais cet été. L’été s’annonce donc mouvementé et les recrues devraient être nombreuses. D’ailleurs, la direction de l’OM rechercherait à tous les postes et les pistes ne cessent de se multiplier. Ces dernières heures, un nouveau nom est d’ailleurs apparu : Cristian Pavon. A 25 ans, l’ailier de Boca Juniors pourrait être la solution pour oublier Florian Thauvin, parti rejoindre André-Pierre Gignac et qui va laisser un vide au poste d’ailier droit. Selon TNT Sports , Jorge Sampaoli serait en tout cas très chaud à l’idée de recruter Pavon, au point d’envisager un échange avec Dario Benedetto et ainsi renvoyer l’attaquant argentin à Boca Juniors.

Benedetto pas chaud…

L’OM pourrait-il faire une pierre deux coups en recrutant Cristian Pavon et en se débarrassant de Dario Benedetto ? Ce jeudi, TNT Sports a donné de nouveaux éléments très importants concernant cette grosse opération. Et pour Jorge Sampaoli, les nouvelles ne seraient pas très bonnes. Tout d’abord, c’est Benedetto qui pourrait mettre à mettre à mal ce dossier. En effet, alors que l’Argentin avait récemment fait savoir qu’il était toujours très attaché à Boca Juniors, cela ne lui traverserait actuellement pas l’esprit. Bien qu’il pourrait quitter l’OM lors du mercato estival, il n’envisagerait pas de revenir à la Bombonera maintenant.

Pavon regarde ailleurs !