Mercato - OM : La décision radicale de Benedetto pour son avenir !

Publié le 27 mai 2021 à 20h10 par T.M.

En manque de temps de jeu à l’OM, Dario Benedetto pourrait donc aller retrouver le sourire loin de la Canebière. Néanmoins, certaines options seraient déjà à écarter.

Cet été, l’OM devra certainement se mettre en quête d’un nouveau buteur. En effet, Valère Germain, en fin de contrat, ne sera pas conservé, Arkadiusz Milik est toujours annoncé proche d’un départ et Dario Benedetto pourrait lui aussi faire ses valises. Après deux ans passés sous le maillot phocéen, l’Argentin, qui était arrivé de Boca Juniors, n’a pas réussi à trouver sa place et même l’arrivée de Jorge Sampaoli à l’OM ne lui a pas bénéficié. Sur la Canebière, Benedetto a ainsi un temps de jeu réduit et à 31 ans, il pourrait donc tenter de relancer sa carrière dans un autre club, lui qui est pourtant toujours sous contrat jusqu’en 2023.

Un retour à Boca Juniors ?