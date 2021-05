Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Benedetto aurait déjà donné son accord à un autre club !

Publié le 19 mai 2021 à 12h10 par Th.B.

Sur le départ, Dario Benedetto devrait quitter l’OM pour Elche cet été à condition que la formation espagnole parvienne à se maintenir en Liga. Explications.

Arrivé à l’été 2019, Dario Benedetto semblerait vivre ses dernières semaines à l’OM. En effet, comme L’Équipe l’a récemment fait savoir, l’international argentin pourrait se lancer un nouveau défi en Major League Soccer alors que jusqu’ici un retour à Boca Juniors était dans les tuyaux et notamment par le biais d’un échange de joueurs avec Sebastian Villa, profil apprécié de Jorge Sampaoli. Cependant, l’aventure européenne de Benedetto aurait de grandes chances de se poursuivre. Et Dario Benedetto pourrait prendre la direction de l’Espagne et de la Liga.

Benedetto serait tombé d’accord avec Elche, mais…