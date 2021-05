Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouveau rebondissement pour l’avenir de Zidane ?

Annoncé sur le départ à l’issue de la saison, Zinedine Zidane pourrait finalement rester une saison de plus au Real Madrid.

Malgré son engagement avec le Real Madrid jusqu’à l’été 2022, Zinedine Zidane n’est pas assuré de rester à son poste à l’issue de la saison. Les rumeurs sont en effet nombreuses concernant le tacticien français, annoncé sur le départ avec insistance. Ce week-end, plusieurs médias espagnols ont même assuré que Zidane avait d’ores et déjà fait savoir à ses joueurs qu’il comptait plier bagage dans les prochains jours, une information démentie depuis par le principal intéressé. « Comment puis-je dire aux joueurs que je pars maintenant ? Nous jouons pour notre vie dans cette Liga et je vais dire que je pars ? Rien. Vous pouvez dire ce que vous voulez à l'extérieur. Je ne dirai jamais ça à mes joueurs. Comment puis-je dire ça… À la fin de la saison, nous verrons ce qui se passera. On ne peut pas parler constamment de mon avenir », lâchait l’ancien numéro 10 il y a quelques jours.

Le départ de Zidane loin d’être acté ?