Mercato - Real Madrid : Un coup de tonnerre prend forme pour Zidane !

Publié le 18 mai 2021 à 15h30 par B.C.

Bien qu’il n’aurait toujours pas annoncé en interne sa décision concernant son avenir, Zinedine Zidane s’apprêterait à quitter le Real Madrid.

Annoncé sur le départ à plusieurs reprises cette saison en raison des résultats irréguliers du Real Madrid, Zinedine Zidane est toujours parvenu à sauver sa tête. Le Français peut encore espérer décrocher le titre en Liga, ce qui semblait inespéré il y a quelques mois. Pourtant, Zidane pourrait encore surprendre tout le monde en quittant la Casa Blanca à l’issue de l’exercice en cours. Plusieurs médias ont en effet indiqué que l’entraîneur français avait décidé de changer d’air, fatigué physiquement et moralement par ce deuxième passage mouvementé au Real Madrid, marqué par la crise du Covid-19. Ce samedi, Onda Cero et Goal Espagne ont même annoncé que Zidane avait d’ores et déjà prévenu ses joueurs de son départ. Une information démentie par le Français en conférence de presse durant le week-end, mais cela ne signifie pas pour autant que Zidane honorera sa dernière année de contrat.

« Les dirigeants du Real Madrid n’ont pas trop envie qu’il soit là »