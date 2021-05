Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette énorme mise au point de Zidane sur son avenir !

Publié le 16 mai 2021 à 21h10 par H.G.

Alors qu’il a été annoncé que Zinedine Zidane a annoncé son départ du Real Madrid à ses joueurs, l’entraîneur français a tenu à démentir les informations parues ces dernières heures.

Une page pourrait se tourner en fin de saison au Real Madrid. Et pour cause, il est annoncé ces dernières heures que Zinedine Zidane aurait pris la décision de quitter les Merengue au terme de cet exercice, à un an de la fin de son contrat. Selon les informations de MARCA , le Français considérerait que son cycle est terminé et sa décision serait définitive. De plus, tandis que la direction présidée par Florentino Pérez travaillerait déjà sur sa succession, il a été annoncé que Zinedine Zidane aurait annoncé son départ à ses hommes le week-end dernier, en marge de la rencontre du Real Madrid contre le Séville FC en Liga.

« Nous jouons pour notre vie dans cette Liga et je vais dire que je pars ? »