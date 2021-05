Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez s’active pour la succession de Zinedine Zidane !

Publié le 16 mai 2021 à 18h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 16 mai 2021 à 18h38

Alors qu’il est annoncé que Zinedine Zidane quittera le Real Madrid en fin de saison, la direction du club de la capitale espagnole serait d’ores et déjà en train de s’activer dans l’optique d’enrôler son successeur.

Une grande page semble être sur le point de se tourner au Real Madrid. En effet, tandis que les avenirs de joueurs cadres tels que Sergio Ramos, Raphaël Varane ou encore Marcelo s’écrivent plus que jamais en pointillés, Zinedine Zidane pourrait suivre les traces de ces trois joueurs historiques des Merengue en s’en allant au terme de cette saison 2020/2021. À en croire les différentes informations parues dans les médias au cours des dernières heures, le technicien français aurait effectivement d’ores et déjà pris la décision de s’en aller et aurait communiqué sa décision à ses joueurs samedi dernier, en marge de la rencontre opposant le Real Madrid au Séville FC en Liga. D’après MARCA , Zinedine Zidane estimerait que son second cycle au sein de la Casa Blanca est terminé et que l’heure est venue pour lui de s’en aller. Cette décision serait définitive et mûrement réfléchie, et elle pousse maintenant le board dirigé par Florentino Pérez à s’activer dans l’optique de régler le dossier de sa succession en vue du prochain exercice.

Massimiliano Allegri aurait déjà rencontré le Real Madrid !

Et à en croire les informations dévoilées par Fabrizio Romano sur son compte Twitter ce dimanche, une piste semble clairement être en train de se détacher dans cette optique, à savoir celle menant à Massimiliano Allegri. Selon le journaliste de Sky Sport , l’ancien technicien de la Juventus aurait même eu une réunion avec le Real Madrid cette semaine et serait en contact direct avec le club de la capitale espagnole depuis le mois de mars. De plus, si jamais les pensionnaires du stade Santiago Bernabeu lui proposent définitivement de prendre la succession de Zinedine Zidane, il acceptera le job selon Fabrizio Romano. En outre, preuve de sa volonté de s’asseoir sur le banc du Real Madrid et du fait que cela soit sa priorité, Massimiliano Allegri aurait décidé d’attendre de connaitre avec précision les plans de Florentino Pérez, malgré l’intérêt de clubs italiens à son égard.

Florentino Pérez tranchera bientôt !