Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo a déjà tout prévu pour son avenir !

Publié le 16 mai 2021 à 15h30 par A.C.

Sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo pourrait beaucoup faire parler de lui cet été.

La mauvaise saison de la Juventus pourrait faire une victime de taille, avec Cristiano Ronaldo. Agacé par les échecs des Bianconeri en Ligue des Champions ces dernières années, le Portugais souhaiterait trouver un nouveau club, surtout qu’il n’est pas assuré de disputer la plus prestigieuse compétition européenne la saison proche ! Il pourrait notamment rebondir au Paris Saint-Germain, qui a souvent semblé vouloir frapper un gros coup avec le quintuple Ballon d’Or, alors que le Real Madrid et Manchester United son également évoqués. Ce qui semble sûr, ce qu’il ne rejoindra pas encore le Sporting Lisbonne, son club formateur. « Cristiano est fier du titre remporté par le Sporting, il l'a exprimé publiquement » a expliqué tout récemment son agent Jorge Mendes, d’après Record . « Mais pour le moment, ses plans de carrière ne passent pas par le Portugal ». Il faut dire qu’à 36 ans, Cristiano Ronaldo semble encore décidé à évoluer au plus haut niveau possible.

Aucune véritable piste pour Cristiano Ronaldo ?

Mais Cristiano Ronaldo coute cher, très cher ! Le Portugais gagne un salaire de 31M€ par an à la Juventus, jusqu’en juin 2022, ce qui est une folie en pleine crise sanitaire. D’après les informations de Il Corriere dello Sport , aucune offre ne serait arrivée pour le moment sur le bureau de Cristiano Ronaldo ou de son agent Jorge Mendes. Tout simplement parce qu’aucun club ne serait disposé à s’aligner sur le contrat qu’il gagne actuellement à la Juventus. De son côté, Cristiano Ronaldo ne serait pas du tout disposé à faire des efforts. Il Corriere assure en effet qu’il n’a aucune intention de revoir à la baisse ses exigences salariales, alors que le régime fiscal italien est extrêmement avantageux pour lui, comme pour tout capital étranger.

