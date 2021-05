Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane prépare son départ !

Publié le 16 mai 2021 à 12h30 par A.C.

Alors que son contrat le lie au Real Madrid jusqu’en juin 2022, Zinedine Zidane pourrait bien claquer la porte à la fin de la saison.

Si à Madrid c’est Kylian Mbappé ou encore Erling Haaland qui font la Une des rubriques mercato, les inquiétudes autour de Zinedine Zidane semblent occuper plus en plus de place. Personne n’a en effet oublié qu’en 2018, il avait surpris tout le monde en décidant de quitter le Real Madrid au sommet, après une troisième Ligue des Champions consécutive. Le scénario pourrait se répéter et ce ne sont pas les différentes sorties de Zidane qui pourraient rassurer les Madrilènes. « Je ne sais pas ce qui va se passer. Tout peut arriver, c’est le Real Madrid » a déclaré tout récemment le coach du Real Madrid, en conférence de presse. « Ma force, c’est le quotidien, je ne me vois pas au-delà du quotidien. Je ne regarde ni le passé ni l’avenir, tout ce qui compte, c’est le présent ». En Espagne, Onda Cero a d’ailleurs révélé que Zidane aurait déjà annoncé son départ à son vestiaire... en attendant de le dire publiquement.

La Juventus, un chemin tout tracé

Comme l’équipe de France, la Juventus semble écrite dans l’avenir de Zinedine Zidane. Il a joué à Turin pendant cinq ans, devenant d’ailleurs l’un des meilleurs numéro 10 au monde et la situation des Bianconeri pourrait bien accélérer son arrivée. Sky Sport Italia a en effet révélé qu’Andrea Pirlo quittera son poste à la fin de la saison et la route semble enfin dégagée pour Zidane, qui semblait déjà proche d’un retour en 2018. Ce dimanche, La Gazzetta dello Sport fait un nouveau point sur ce dossier, expliquant que Zinedine Zidane est depuis toujours le rêve des dirigeants, notamment le président Andrea Agnelli. Tout dépendra en quelque sorte du Français selon le quotidien italien : s’il décide de quitter le Real Madrid, la Juve sera là pour lui.

Allegri pour le remplacer à Madrid