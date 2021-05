Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez a une énorme ouverture pour la succession de Zidane !

Publié le 15 mai 2021 à 9h30 par A.D.

Pour remplacer Zinedine Zidane, Florentino Pérez songerait notamment à Massimiliano Allegri. Conscient de l'intérêt merengue, le coach italien n'attendrait que l'appel du président du Real pour foncer vers Madrid.

Alors qu'il vit une saison plus que compliquée au Real Madrid, Zinedine Zidane aurait d'ores et déjà décidé de plier bagage à la fin de la saison. D'après les dernières indiscrétions du Daily Mail , le coach français aurait fait ce choix radical car il ne se sentirait plus soutenu par Florentino Pérez depuis bien longtemps. A en croire les informations de Telemadrid de ce vendredi, Zinedine Zidane serait également fatigué physiquement et mentalement au Real Madrid. Sachant que Zinedine Zidane pourrait partir cet été, Florentino Pérez aurait plusieurs noms en tête pour le remplacer, et notamment Massimiliano Allegri. Et heureusement pour le président du Real Madrid, le coach italien serait prêt à le rejoindre sans broncher.

Allegri attendrait l'appel de Pérez avec impatience