Mercato - Real Madrid : Nouveau coup de tonnerre pour l'avenir de Zidane !

Lié au Real Madrid jusqu'en juin 2022, Zinedine Zidane aurait d'ores et déjà décidé de claquer la porte à la fin de cette saison. Le coach français aurait fait ce choix radical car il ne sentirait plus le soutien de son président Florentino Pérez depuis un certain temps et parce qu'il serait fatigué à la fois physiquement et mentalement. Toutefois, il existerait toujours une chance de voir Zinedine Zidane à la tête du Real Madrid la saison prochaine.

Depuis le début de la saison, Zinedine Zidane a vécu des moments difficiles à la tête du Real Madrid. En effet, le club merengue a traversé plusieurs périodes de trouble. Ce qui aurait pu couter la tête de Zinedine Zidane à trois reprises lors de cet exercice 2020-2021. Alors qu'il a su redresser la barre du Real Madrid, le coach français a sauvé sa peau par la même occasion. Toutefois, un départ serait toujours possible pour Zinedine Zidane en fin de saison. Dans l'incertitude la plus totale quant à son avenir, le technicien du Real Madrid a multiplié les sorties énigmatiques dernièrement en conférence de presse. « Nous allons terminer la saison. Ce que je peux dire, c’est que je vais faciliter les choses pour le club parce qu’il m’a toujours tout donné. Je vais rendre les choses très faciles » , avait-il déclaré après l'élimination en demi-finale de la Ligue des Champions, avant d'insister dernièrement. « Si je pense à mon futur ? Surement pas. Je suis focalisé sur les trois dernières journées de Liga. Ta question n'est pas très intelligente. Il reste trois matches, et je ne pense qu'à cela » , a pesté Zinedine Zidane.

Selon les dernières indiscrétion du Daily Mail , divulguées ce jeudi, les dés seraient d'ores et déjà jetés pour Zinedine Zidane. En effet, le coach du Real Madrid aurait scellé définitivement son avenir. Comme l'a indiqué le média britannique, Zinedine Zidane ne compterait pas faire une saison de plus à la Maison-Blanche et aurait pris la décision de partir à la fin de la saison, soit à un an de la fin de son engagement avec le club merengue. Un choix qu'il aurait fait car il ne sentirait plus le soutien de son président Florentino Pérez depuis un certain temps. Ce vendredi, Telemadrid a confirmé la tendance. En effet, Zinedine Zidane aurait bel et bien tranché pour son avenir, optant pour un départ dès cet été. Et à en croire le média espagnol, le Ballon d'Or 98 aurait pris cette décision irrévocable il y a plusieurs mois, car il serait fatigué physiquement et mentalement.

