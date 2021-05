Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La presse anglaise lâche une bombe sur l'avenir de Zidane !

Publié le 13 mai 2021 à 14h30 par Dan Marciano

A en croire la presse anglaise, Zinédine Zidane aurait décidé de quitter le Real Madrid à la fin de la saison. Pour le remplacer, Florentino Perez pourrait se tourner soit vers Raul, soit vers Massimiliano Allegri.

Zinédine Zidane n’a pas vécu une saison tranquille. A la fin de l’année 2020, le Real Madrid était proche d’une élimination en phase de groupes de la Ligue des champions et l’avenir du technicien français était discuté. Mais comme souvent lorsqu’il est danger, Zinédine Zidane a trouvé les ressources nécessaires pour relever la tête et sauver sa peau. Le club espagnol est même parvenu à se qualifier pour les demi-finales de la C1, éliminé finalement par Chelsea. Après cette rencontre, Zinédine Zidane a été interrogé sur son avenir au sein du club espagnol. « Nous allons terminer la saison. Ce que je peux dire, c’est que je vais faciliter les choses pour le club parce qu’il m’a toujours tout donné. Je vais rendre les choses très faciles » avait-il déclaré, Pour l’heure, l’ancien numéro 10 préfère se concentrer sur la fin de la saison. « Si je pense à mon futur ? Surement pas. Je suis focalisé sur les trois dernières journées de Liga » a-t-il déclaré ce mercredi en marge de la rencontre face à Grenade. Mais en réalité, Zinédine Zidane aurait déjà pris sa décision.

Zidane aurait pris la décision de quitter le Real Madrid

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le Real Madrid, Zinédine Zidane aurait pris la décision de quitter le Real Madrid à la fin de la saison, et ce même si son équipe parvient à remporter le championnat espagnol. C’est en tout cas ce qu’annonce le Daily Mail ce jeudi. Selon le média anglais, le technicien français a senti, depuis un certain temps, qu’il n’avait plus le soutien de son président Florentino Perez. Afin de ne pas faire l’année de trop, Zidane aurait pris les devants et choisi de changer d’air. L’ancien international français pourrait ne pas rester trop longtemps sans club puisque son nom revient avec insistance du côté de la Juventus. Joueur de la Vieille Dame entre 1996 et 2001, le champion du monde 1998 pourrait prendre la succession d’Andrea Pirlo.« C'est toujours dans mon cœur, la Juventus a toujours été importante pour moi, j'ai passé cinq ans à Turin. Est-ce que je reviendrai en Italie en tant qu'entraîneur à l'avenir ? Je ne sais pas, pour l'instant je suis là. On verra » avait d’ailleurs confié Zidane au mois d’avril, ouvrant ainsi la porte à un retour en Serie A. Selon le Daily Mail, le technicien pourrait également prendre la tête de l’équipe de France après l’Euro, si Didier Deschamps quitte son poste de sélectionneur. Deux options claires se dessinent pour Zidane, qui verrait son avenir s’écrire ailleurs qu’au Real Madrid.

Raul et Allegri appréciés par Perez