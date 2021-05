Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Trois pistes activées par Laporta pour la succession de Koeman ?

Publié le 13 mai 2021 à 13h00 par D.M.

Arrivé sur le banc du FC Barcelone l'été dernier, Ronald Koeman n'est pas certain de conserver son poste. Trois profils serait d'ores et déjà étudiés par Joan Laporta pour le remplacer.

Eliminé en huitième de finale de Ligue des champions par le PSG, le FC Barcelone a, peut-être, dit adieu au titre de champion d’Espagne ce mardi. Le club catalan a été tenu en échec par Levante (3-3) et compte désormais quatre points de retard sur le leader, l’Atlético. Un résultat jugé décevant par Joan Laporta, qui devrait prochainement rencontrer Ronald Koeman. Lé président voudrait obtenir des explications et évoquer l’avenir du Néerlandais en Catalogne. Sous contrat jusqu’en 2022, Koeman n’est pas certain de conserver son poste à l’issue de la saison

Xavi, Ten Hag et Pimienta évoqués pour remplacer Koeman