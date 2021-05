Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une opération à 125M€ imaginée par Laporta pour Haaland ?

Publié le 13 mai 2021 à 15h00 par B.C.

Désireux de s’attacher les services d’Erling Haaland cet été, Joan Laporta, président du FC Barcelone, serait déjà fixé sur le montant à débourser pour le Norvégien.

Depuis son éclosion au RB Salzbourg, Erling Haaland ne cesse d’impressionner et apparaît aujourd’hui sur les tablettes de la plupart des cadors européens. D’après les informations divulguées par le quotidien Sport ce jeudi, le FC Barcelone serait l’un des plus déterminés. Joan Laporta souhaiterait en effet mettre en place un nouveau projet comprenant Erling Haaland et Lionel Messi, et ce malgré l’avertissement du Borussia Dortmund dans ce dossier. « Je m'attends clairement à ce qu'Erling Haaland joue pour nous l'année prochaine. Le Real et le Barça ? Je pense qu’ils connaissent la situation contractuelle et notre position. Je suis totalement détendu. Personne ne nous a cru avec Jadon Sancho l'été dernier jusqu'au jour de la deadline, et il est toujours avec nous aujourd’hui », confiait ce mardi dans Bild Hans-Joachim Watzke, président du BVB.

Un départ à 125M€ pour Haaland ?