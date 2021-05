Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Haaland… Joan Laporta prépare un projet colossal !

Publié le 13 mai 2021 à 12h00 par B.C.

Alors que le FC Barcelone souhaiterait passer à la vitesse supérieure dans le dossier Haaland, Joan Laporta rêverait d’associer l’attaquant du Borussia Dortmund à Lionel Messi, en fin de contrat chez les Blaugrana.

Interrogé ce mercredi sur le cas Haaland, Hans-Joachim Watzke, président du BVB, s’est montré très clair sur ce dossier. « Je m'attends clairement à ce qu'Erling Haaland joue pour nous l'année prochaine. Le Real et le Barça ? Je pense qu’ils connaissent la situation contractuelle et notre position. Je suis totalement détendu. Personne ne nous a cru avec Jadon Sancho l'été dernier jusqu'au jour de la deadline, et il est toujours avec nous aujourd’hui », a-t-il confié dans un entretien pour Bild . Pourtant, la menace reste grande pour l’avenir d’Erling Haaland, puisque le FC Barcelone en aurait fait sa priorité pour cet été, et d’après les informations de Sport , Joan Laporta a l’intention de formuler une première offre rapidement dans l’espoir d’associer le Norvégien à Lionel Messi.

Laporta rêve d’associer Messi et Haaland