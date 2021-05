Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta sait à quoi s’en tenir pour Erling Haaland !

Publié le 13 mai 2021 à 7h30 par H.G.

Alors que de nombreux clubs sont annoncés sur les traces d’Erling Haaland en vue de la prochaine fenêtre estivale des transferts, le Borussia Dortmund n’aurait pas encore dit son dernier mot dans le dossier.

Il sera sans doute l’une des principales attractions du mercato estival à venir. Étincelant au Borussia Dortmund depuis son arrivée à l’hiver 2020 en provenance du RB Salzbourg, Erling Haaland a ainsi attiré les regards des plus prestigieuses écuries européennes. En effet, le FC Barcelone, Manchester City, le Real Madrid ou encore Manchester United font partie des clubs ayant été cités sur les traces du natif de Leeds. Seulement voilà, en dépit du fait que sa pépite norvégienne déchaîne les passions, le club de la Ruhr ne souhaiterait pas se laisser faire si facilement, et ce en dépit du fait que la session des transferts à venir sera la dernière au cours de laquelle sa clause libératoire fixée à 75 M€ ne sera pas activée.

Le Borussia Dortmund est prêt à se battre pour le garder une saison de plus !