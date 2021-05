Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un nouveau scénario envisagé pour Benedetto !

Publié le 13 mai 2021 à 7h15 par A.C.

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Dario Benedetto pourrait quitter l’Olympique de Marseille cet été.

Il n’est plus titulaire et quand il rentre en jeu, Dario Benedetto doit se contenter de quelques fins de matchs. Telle est la vie de l’attaquant de l’Olympique de Marseille, depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli. Les deux argentins ne semblent pas être sur la même longueur d’ondes et Benedetto pourrait bien quitter l’OM à la fin de la saison. En Europe, Elche lui ferait les yeux doux, mais la presse sud-américaine assure qu’il aurait refusé Sao Paulo et pourrait retrouver Boca Juniors.

Benedetto pourrait finalement être prêté à Boca Juniors