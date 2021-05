Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau rebondissement pour la succession de Piqué ?

Publié le 13 mai 2021 à 0h30 par A.C.

Joan Laporta pourrait apporter plusieurs changements dans l’effectif du FC Barcelone, lors du mercato estival.

A Barcelone, on semble vouloir tourner la page. L’arrivée de Joan Laporta à la présidence, semble avoir apporté un vent de fraicheur au FC Barcelone. Cela ne se voit pas encore sur le terrain, mais pourrait bien se vérifier lors du mercato estival. Laporta aurait en effet d’énormes projets, avec notamment le recrutement des meilleurs jeunes talents d’Espagne et d’Europe. L’un des joueurs suivis ne serait autre qu’Alessandro Bastoni. Couronné champion d’Italie avec l’Inter, le défenseur serait considéré comme un possible successeur de Gerard Piqué, qui a 34 ans et un contrat qui se termine en 2024.

L’avenir de Bastoni remis en cause par les problèmes de l’Inter