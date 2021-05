Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces précisions importantes sur l’avenir d’Antoine Griezmann !

Publié le 13 mai 2021 à 1h00 par La rédaction

En Espagne, l’hypothèse d’un retour de Griezmann à l’Atletico Madrid est évoquée. Que faut-il en penser ? Analyse.

Eudardo Inda, le directeur d’ OK Diario , apporté de nouveaux éléments dans le dossier Griezmann sur le plateau d’ El Chiringuito , révélant la possibilité d’un retour à l’Atletico Madrid, notamment dans le cadre d’un échange avec Joao Felix : « Griezmann a eu des problèmes avec Messi et serait ravi d'aller à l'Atletico. Le principal problème est le salaire, qui est de plus de 20 millions d’euros. Comme Messi ne l'aime pas, il n'a pas fini de s'intégrer. Si vous arrivez et que vous êtes mal reçu, il est normal que vous soyez limité par la suite ».

Probable qu’il ait bien été évoqué

Que faut-il en penser ? Si un tel projet paraît tout à fait crédible, tant du point de vue du joueur que de celui des deux clubs, il se heurte à la réalité financière : l’Atletico Madrid n’est pas en mesure de s’aligner sur le salaire XXL de Griezmann à Barcelone. Si l’attaquant français n’accepte pas de baisser ses émoluments, le deal ne pourra se concrétiser. Une autre hypothèse serait que la direction du FC Barcelone ait laissé s’ébruiter l’intérêt de l’Atletico Madrid dans l’espoir de faire bouger d’autres clubs européens sur Griezmann, sachant que seule une grosse vente de Griezmann pourrait permettre de financer le recrutement de Haaland, jugé primordial pour convaincre Messi de prolonger...