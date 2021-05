Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le rendez-vous est pris pour l’avenir de Zinedine Zidane !

Publié le 12 mai 2021 à 23h30 par T.M.

Alors que la fin de saison approche, le dénouement devrait également être connu concernant l’avenir de Zinedine Zidane.

Eliminé de la Ligue des Champions et derrière l’Atlético de Madrid en Liga, le Real Madrid pourrait donc finir la saison sans trophée. Une catastrophe pour la Casa Blanca dont Zinedine Zidane pourrait bien faire les frais. Sous pression tout au long de la saison, le Français a sauvé sa tête à plusieurs reprises, mais cette fois, cela pourrait ne pas être le cas. Malgré un contrat jusqu’en 2022, Zidane pourrait quitter le Real Madrid cet été. Un feuilleton qui devrait d’ailleurs prochainement se terminer.

« Dans deux ou trois semaines, nous aurons la réponse finale »