Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli se voit offrir une occasion en or pour Vidal !

Publié le 12 mai 2021 à 23h10 par A.C.

Ancien joueur de Jorge Sampaoli, Arturo Vidal pourrait bien le retrouver à l’Olympique de Marseille.

Le visage de l’Olympique de Marseille va beaucoup changer la saison prochaine et Jorge Sampaoli semble vouloir s’impliquer dans le recrutement. Ainsi, il aurait déjà pris les devants pour Thiago Almada, qui selon RMC Sport aurait donné son accord à l’OM. L’autre grosse piste de Sampaoli, semble mener à Sebastian Villa, un joueur qu’il souhaitait déjà recruter à l’Atlético Mineiro. L’ailier colombien de Boca Juniors, qui pourrait remplacer Florian Thauvin, serait notamment concerné par un échange avec Dario Benedetto.

Vidal pourrait couter 0€ à l’OM