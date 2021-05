Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gros coup de froid pour ce dossier chaud de Sampaoli ?

Publié le 12 mai 2021 à 22h10 par A.C.

Jorge Sampaoli apprécierait énormément Sebastian Villa, joueur de Boca Juniors qu’il souhaitait recruter à l’Atlético Mineiro et qu’il veut désormais à l’Olympique de Marseille.

En fin de contrat, Florian Thauvin a choisi de tenter une nouvelle aventure au Mexique, en rejoignant André-Pierre Gignac aux Tigres. Un coup dur pour l’Olympique de Marseille, alors que nous vous expliquions sur le10sport.com que Pablo Longoria souhaitait prolonger Thauvin. Mais Jorge Sampaoli semble avoir une idée pour remplacer le champion du monde ! Le coach de l’OM souhaiterait en effet recruter Sebastian Villa, attaquant de Boca Juniors qu’il suivrait déjà lorsqu’il était à l’Atlético Mineiro.

Benedetto pourrait faire capoter l’échange avec Villa