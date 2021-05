Foot - Mercato - PSG

Mercato - OM : Sampaoli prend une décision fracassante pour Benedetto !

Publié le 10 mai 2021 à 12h10 par A.C.

En difficulté à l’Olympique de Marseille, Dario Benedetto pourrait bien être une des premières victimes de Jorge Sampaoli.

Titulaire indiscutable sous André Villas-Boas, Dario Benedetto a vu sa situation radicalement changer cet hiver. Arkadiusz Milik lui a volé le fauteuil de numéro 9 et Jorge Sampaoli ne lui offre que très peu temps de jeu. Lors des cinq derniers matchs de l’Olympique de Marseille, l’attaquant de 30 ans n’a joué que 15 minutes, avec tout de même un but en fin de rencontre face au RC Strasbourg (1-1). Ainsi, la possibilité d’un départ a pris forme ces dernières semaines, avec Benedetto qui pourrait notamment retrouver son ancien club de Boca Juniors.

Sampaoli ne veut plus de Benedetto