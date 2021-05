Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Almada, Villa... Sampaoli dessine l’OM de demain !

Publié le 9 mai 2021 à 16h30 par A.C.

Jorge Sampaoli, arrivé à l’Olympique de Marseille cet hiver, semble s’impliquer de plus en plus dans le recrutement marseillais.

Le visage de l’Olympique de Marseille devrait beaucoup changer lors du mercato estival. Un cadre, a déjà annoncé son départ. En fin de contrat, Florian Thauvin va rejoindre André-Pierre Gignac aux Tigres et laissera donc un vide à combler à l’OM. Il ne sera pas le seul, puisque La Provence a annoncé ce dimanche une grosse vague de départs ! Valère Germain devrait en effet imiter Thauvin et donc quitter l’OM à la fin de son contrat. Yohan Pelé et Yuto Nagatomo, arrivé l’été dernier, devraient suivre, avec également Saîf-Eddine Khaoui et Christopher Rocchia. Mais la plus grosse perte pourrait être Arkadiusz Milik. Très performant depuis son arrivée en janvier dernier, l’attaquant ne devrait pas être retenu par l’OM, alors que Pablo Longoria s’est toujours montré flou sur ce sujet. En Italie, la Juventus l’attendrait les bras ouverts, sans oublier l’Atlético de Madrid, où Diego Simeone apprécierait tout particulièrement son profil. A ces départs probables, on peut ajouter notamment ceux de Michaël Cuisance et Olivier Ntcham, qui ne devraient pas être gardés au-delà de leurs prêts.

Almada a donné son accord à l’OM, mais...

Si départs il y aura, l’Olympique de Marseille devra obligatoirement les combler... et c’est là que Jorge Sampaoli rentre en scène. L’Argentin, qui est arrivé à l’Olympique de Marseille cet hiver, affronte un tournant décisif avec ce mercato estival. Il sait que pour le moment les observateurs sont assez indulgents avec lui et c’est donc seulement à partir de la saison prochaine que les choses sérieuses commenceront. Ainsi, Sampaoli semble vouloir véritablement s’investir sur le mercato de l’OM. TyC Sports a ainsi dévoilé la piste Thiago Almada, que Sampaoli aurait personnellement appelé pour le convaincre de venir en Europe. RMC Sport a d’ailleurs annoncé tout récemment que le prodige de Vélez aurait donné son accord à l’OM, tout en évitant de trop s’épancher sur le sujet. « Je reste calme » a expliqué Almada, d’après TNT Sports . « J’en parle avec ma famille et mes coéquipiers. Mais j’essaie de rester calme ». Il faudra toutefois plus de 15M€ à l’OM pour offrir le milieu offensif à Sampaoli...

Sampaoli tiendrait déjà Villa, le remplaçant de Thauvin