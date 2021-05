Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un départ inévitable pour Arkadiusz Milik !

Publié le 9 mai 2021 à 12h30 par T.M.

Arrivé en janvier à l’OM, Arkadiusz Milik fait énormément de bien au club phocéen. Et si tout le monde espère continuer avec le Polonais sur la Canebière, cela pourrait cependant ne pas être le cas. Ainsi, ce qu'on redouterait le plus à Marseillais, c'est-à-dire le départ de Milik, pourrait bien se produire.

Déçu par Dario Benedetto, l’OM s’était remis en quête d’un « grantatakan » durant le dernier mercato hivernal. Et après avoir activé ses réseaux en Italie, Pablo Longoria a réalisé un joli coup en allant chercher Arkadiusz Milik à Naples. Mis sur la touche par Gattuso, le Polonais avait besoin de se relancer en vue de l’Euro et c’est bien ce qu’il est en train de faire à l’OM. En effet, le buteur de 26 ans réussit ses débuts sous le maillot phocéen, apportant énormément à l’équipe de Jorge Sampaoli. Mais cette belle histoire pourrait n’être qu’éphémère. En effet, depuis l’arrivée d’Arkadiusz Milik à l’OM, le flou entoure son avenir, notamment à cause d’une clause libératoire à hauteur de 12M€ présente dans son contrat. Et bien que Longoria persiste à dire qu’il a « le contrôle » sur l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam, un départ pourrait toutefois être inévitable pour ce dernier à l’occasion du mercato estival.

Un avenir… loin de l’OM !