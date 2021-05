Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria se lance une mission impossible avec Arkadiusz Milik !

Publié le 9 mai 2021 à 9h45 par K.V.

A l'approche du mercato estival, un départ d'Arkadiusz Milik de l'OM fait de plus en plus parler. Et bien que la tâche s'annoncerait compliquée, les Phocéens ne veulent pas baisser les bras.

« Tout ce qui se dit, ce n’est pas la vérité. C’est ce que les médias disent, ce qu’ils inventent. Je n’ai jamais dit que je voulais quitter Marseille. Je suis très heureux ici. Je m’y sens bien, d’autant que Marseille m’a donné une chance dans un moment difficile de ma carrière. J’ai vraiment apprécié ça. Je le redis : je suis heureux ici, je joue, je marque. J’ai un contrat avec Marseille. Cela dépendra aussi du club… ». Interrogé au sujet de son avenir à l’OM, Arkadiusz Milik a laissé planer le doute. Mais, à en croire les informations de L’Équipe , un départ de l’attaquant polonais serait d'actualité. À tel point qu'un accord avec ses dirigeants aurait été conclu par Arkadiusz Milik lui-même, lui qui pourrait quitter Marseille à la fin de la saison. Pour autant, l'OM ne s'avouerait pas vaincu. À moins que...

L'OM incapable de rivaliser avec les courtisans de Milik ?