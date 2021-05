Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria veut tenter un joli coup au Bayern Munich !

Publié le 9 mai 2021 à 9h10 par T.M.

Cet été, un gardien sera recherché à l’OM afin d’assurer la transition avec Steve Mandanda. Et dans cette quête, une piste de Pablo Longoria a été confirmée.

A 36 ans, Steve Mandanda n’incarne pas l’avenir de l’OM. Et bien que l’international français ait un contrat jusqu’en 2024, Pablo Longoria prépare déjà l’avenir. Dernièrement, en conférence de presse, le président marseillais avait d’ailleurs fait une grosse annonce à ce sujet, lâchant : « Notre intention est de chercher un autre gardien sur le marché ». Cela fait plusieurs semaines qu’il était annoncé que l’OM serait en quête d’un gardien. L’idée serait ainsi de se trouver un numéro 1 bis afin d’assurer la transition avec Mandanda et de trouver ainsi son successeur à moyen terme.

La piste Nübel se confirme !