Mercato - OM : Retraite, départ... La grande annonce de Steve Mandanda !

Publié le 8 mai 2021 à 7h00 par D.M.

Âgé de 36 ans, Steve Mandanda se trouve plus proche de la fin de sa carrière que du début. Mais le gardien de l'OM ne pense pas encore à l'heure de la retraite.

Les rumeurs autour de l’avenir de Steve Mandanda ont été nombreuses ces dernières semaines. Sous contrat jusqu’en 2024 avec l'OM, le portier se serait interrogé sur la suite de sa carrière ces dernières semaines. Selon son entourage, l’international français aurait même pensé à raccrocher les crampons à la fin de la saison et de tirer un trait sur sa carrière. Mais ce vendredi, Mandanda a fait part de son envie de jouer à Marseille la saison prochaine. « Ma volonté première est de rester au club le plus longtemps possible, en tant que joueur et ensuite au sein du club » a-t-il confié dans un entretien à beIN SPORTS.

« Je ne me donne pas de limite »