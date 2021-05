Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas a provoqué un départ brutal l’été dernier !

Publié le 8 mai 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il n’entrait pas dans les plans d’André Villas-Boas à l’OM, Maxime Lopez a vu son départ accéléré par un choix tactique du technicien portugais un soir d’Olympico.

Cédé en prêt par l’OM l’été dernier du côté de Sassuolo, Maxime Lopez a finalement rempli les conditions afin que le club italien ne lève automatiquement son option d’achat auprès de l’OM. L’ancien minot n’appartient donc plus officiellement au club phocéen, qu’il avait d’ailleurs quitté l’été dernier après qu’André Villas-Boas ait décidé de l’aligner à un poste qui n’était pas le sien en plus de ne pas entrer dans ses plans. Maxime Lopez s’est confié à ce sujet dans un entretien accordé à Eurosport.

« Au bout de 5-10 minutes, le coach de Sassuolo m’a convaincu »