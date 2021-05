Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'énorme aveu de Maxime Lopez sur son départ !

Publié le 7 mai 2021 à 15h10 par A.M.

Alors qu'il a rejoint Sassuolo l'été dernier, Maxime Lopez révèle que Roberto De Zerbi l'a convaincu de quitter l'OM en seulement quelques minutes.

Formé à l'OM et lancé dans le grand bain par Rudi Garcia, Maxime Lopez jouait beaucoup moins avec André Villas-Boas qui l'utilisait rarement à son poste de prédilection, à savoir au milieu de terrain. Le jeune Marseillais évoluait effectivement régulièrement dans le couloir droit de l'attaque et a même dépannait en position de faux-neuf. Face à cette situation, Maxime Lopez a reçu un appel de Roberto De Zerbi qui l'a rapidement convaincu de rejoindre Sassuolo.

«Au bout de 5-10 minutes, il m'avait déjà convaincu»