Mercato - Barcelone : Une piste colossale activée en défense par le Barça ?

Publié le 7 mai 2021 à 15h00 par La rédaction

En quête de renforts défensifs pour la saison prochaine, le Barça prospecte un peu partout en Europe pour dénicher la perle rare. Et il se trouve que celle-ci pourrait bien s'appeler Kalidou Koulibaly. Cependant, les Blaugrana ne sont pas seuls sur le dossier.

Le FC Barcelone se cherche un nouveau défenseur central. Malgré l'arrivée probable du jeune Eric Garcia, le Barça souhaite apporter du poids en défense pour pallier au départ quasi certain de Samuel Umtiti cet été et aux mauvaises prestations fournies par les différentes charnières centrale associées cette saison. Malheureusement pour eux, les dirigeants du Barça ne disposent pas d'une enveloppe mercato très élevée et vont devoir recruter intelligemment.

Koulibaly dans le viseur ?