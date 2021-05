Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est déjà fixé pour le transfert de Lewandowski !

Publié le 7 mai 2021 à 14h45 par A.M.

En quête d'un remplaçant de Kylian Mbappé si ce dernier venait à quitter le PSG, le club de la capitale étudierait la piste menant à Robert Lewandowski pour lequel le Bayern Munich réclame 60M€.

La réponse de Kylian Mbappé est très attendue par le PSG. Et pour cause, son avenir devrait dicter le mercato du club de la capitale. En effet, si le Champion du monde refuse de prolonger son bail, une vente sera nécessaire afin d'éviter un départ libre, et l'argent récupérer de son transfert sera réinvesti en partie pour recruter son remplaçant. Contraint d'envisager un éventuel départ de Kylian Mbappé, le PSG étudierait déjà plusieurs pistes, Mohamed Salah étant pour le moment la priorité selon les informations de Téléfoot ainsi que celles du Parisien .

Le Bayern réclame 60M€ pour Lewandowski