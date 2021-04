Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar s'attaque à une star de Premier League pour remplacer Mbappé !

Publié le 11 avril 2021 à 11h45 par A.M.

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé continue de faire parler et n'est toujours pas garanti, le PSG anticipe un éventuel départ de son attaquant et a fait de Mohamed Salah sa priorité pour remplacer le Champion du monde.

Quel sera l'avenir de Kylian Mbappé ? Difficile à dire dès aujourd'hui, mais une chose est sûre, le feuilleton risque de se poursuivre durant plusieurs mois. Et pour cause, l'international français n'a toujours pas prolongé son bail qui s'achève en juin 2022. Et si la situation n'évolue pas, le PSG sera contraint d'envisager une vente dès cet été afin d'éviter un départ libre dans un an. Par conséquent, bien que Saber Desfarges ait assuré que l'optimisme régnait en interne, le club de la capitale est contraint de se préparer à toutes les éventualités. Même à départ de Kylian Mbappé.

La piste Salah validée par le Qatar