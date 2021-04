Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo, Dybala… Leonardo doit-il tourner la page Mbappé ?

Publié le 11 avril 2021 à 8h00 par La rédaction

Le PSG pourrait perdre Kylian Mbappé à l’intersaison en raison du manque d’avancée au niveau de sa prolongation de contrat qui court jusqu’en juin 2022. Pour remplacer Mbappé, Doha songerait à Cristiano Ronaldo et pourrait faire coup double à la Juventus grâce à Mauro Icardi avec Paulo Dybala. Le PSG doit-il passer à autre chose avec le champion du monde ? C’est notre sondage du jour !

« Nous serions heureux de parler de contrats mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la compétition. Nous devrons voir les choses et nous arriverons bientôt à une situation plus concrète avec eux, pour faire des annonces qui devraient vous rendre heureux. Mais pour l’instant, nous devons nous concentrer sur la compétition ». Dans la foulée de la victoire du PSG sur la pelouse du Bayern Munich pour le compte des 1/4 de finale aller de Ligue des champions (3-2), Leonardo mettait les choses au clair au micro de Sky Deutschland . Le directeur sportif du PSG laissait entendre que les prolongations de Neymar et de Kylian Mbappé étaient en bonne voie, leurs contrats courant jusqu’en juin 2022. Néanmoins, la presse ibérique révèle que Mbappé aurait déjà pris la décision de quitter le PSG cet été, refusant de prolonger, et aurait même fait part de sa décision à ses dirigeants.

Une opération XXL avec la Juventus notamment grâce à Mbappé ?