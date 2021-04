Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les exigences de Kylian Mbappé sont connues !

Publié le 11 avril 2021 à 12h45 par A.M. mis à jour le 11 avril 2021 à 12h49

Alors que les négociations se poursuivent concernant la prolongation de Kylian Mbappé, les discussions seraient essentiellement axés autour des futures ambitions du PSG.

La réponse de Kylian Mbappé est très attendue à Paris. Et pour cause, le contrat de l'attaquant français s'achève en juin 2022 au PSG. Et Leonardo se montrait optimiste mercredi à ce sujet : « Nous devrons voir les choses et nous arriverons bientôt à une situation plus concrète avec eux, pour faire des annonces qui devraient vous rendre heureux. Mais pour l’instant, nous devons nous concentrer sur la compétition . » Malgré tout, aucune décision ne semble avoir été prise concernant la prolongation du Champion du monde. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'ancien Monégasque souhaite d'ailleurs rester maître de son destin en s'engageant sur une courte durée.

Mbappé veut connaître les ambitions du PSG