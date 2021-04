Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real, Juve… Paul Pogba aurait tranché pour son prochain club !

Publié le 11 avril 2021 à 10h45 par B.C.

Alors qu’il pourrait quitter Manchester United cet été, Paul Pogba aurait une préférence assez claire pour son prochain club en cas de départ.

« Je parle à beaucoup de directeurs sportifs, de managers, d'entraîneurs et il est très apprécié. Je dis toujours qu'il n'y a qu'une seule vérité pour toute chose ». Dernièrement, Mino Raiola se montrait assez confiant pour l’avenir de Paul Pogba. L’international français est annoncé sur le départ et pourrait ainsi changer d’air dès cet été, alors que son contrat avec Manchester United court jusqu’en juin 2022. Le PSG aurait notamment des vues sur le coéquipier de Kylian Mbappé en sélection, et il en serait de même pour la Juventus ou encore le Real Madrid. Et parmi tous ces prestigieux prétendants, Paul Pogba aurait une grosse préférence.

Pogba voudrait la Juve, mais…