Mercato - PSG : Leonardo tente bien le coup avec Pogba, mais...

Publié le 8 avril 2021 à 9h45 par Th.B.

Dans le viseur des plus grands clubs européens y compris le PSG, Paul Pogba n’aurait pas de concrète option pour son avenir en raison de la situation économique du football européen ainsi que la position peu claire de Manchester United… Explications.

« Je parle à beaucoup de directeurs sportifs, de managers, d'entraîneurs et il est très apprécié. Je dis toujours qu'il n'y a qu'une seule vérité pour toute chose » . À l’occasion d’un entretien croisé avec son homologue Jonathan Barnett pour The Athletic , Mino Raiola révélait dernièrement qu’il ne rencontrerait aucun problème à trouver un nouveau club à son client Paul Pogba. En effet, malgré la crise financière causée par le Covid-19, les options se font rares pour les clubs d’investir sur le marché pour boucler des opérations de grande envergure. Le PSG resterait pour autant très intéressé par l’idée de faire venir Paul Pogba selon Foot Mercato. En effet, Leonardo ferait d’un milieu relayeur et d’un latéral droit ses priorités estivales. Et le directeur sportif du PSG aurait même initié les premiers contacts avec Mino Raiola à ce sujet.

Pas d’éclaircie dans le feuilleton Pogba, le flou demeure !