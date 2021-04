Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quel joueur prêté faut-il conserver en priorité ?

Publié le 8 avril 2021 à 8h00 par La rédaction

Cet été, Pablo Longoria va être confronté à un sacré chantier, notamment avec les joueurs prêtés lors des deux derniers marchés des transferts. Mais lequel l'OM doit-il absolument conserver ?

Désormais président de l'OM, Pablo Longoria semble avoir l'intention de mener à bien une large revue d'effectif cet été. Toutefois, avant de s'attaquer à l'arrivée ou au départ de joueurs, le dirigeant espagnol va devoir gérer le cas des Marseillais actuellement prêtés. Et ils sont nombreux puisque le club phocéen a été contraint de privilégier de type de transactions l'été dernier et lors du précédent mercato d'hiver, compte tenu des finances délicates du club. C'est ainsi que Michaël Cuisance (Bayern Munich), Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund), Olivier Ntcham (Celtic Glasgow), Arkadiusz Milik (Naples) et Pol Lirola (Fiorentina) sont tous prêtés avec l'option d'achat. Et leur du choix va arriver pour l'OM...

Cuisance et Ntcham vers un départ, Balerdi et Lirola partis pour rester ?

Et parmi cette liste, un cas se distingue clairement, à savoir celui d'Arkadiusz Milik. Et pour cause, l'option d'achat de l'attaquant polonais est quasiment obligatoire et il sera donc définitivement marseillais cet été. Mais une clause lui permet de partir si un club offre 12M€. L'OM n'a donc pas son destin en mains dans ce dossier. Concernant les quatre autres joueurs, ils peuvent se diviser en deux catégories. Il y a d'abord Olivier Ntcham et Michaël Cuisance qui n'ont pas convaincu cette saison et qui ne seront donc pas conservés cet été, à l'inverse de Leonardo Balerdi et surtout Pol Lirola, deux joueurs qui se sont imposés dans le système de Jorge Sampaoli. Toutefois, leurs options d'achat, respectivement estimées à 16M€ et 12M€, sont pour le moment trop élevées pour les finances de l'OM. Pablo Longoria va donc devoir se montrer malin.



Selon vous, pour quel joueur l'OM doit-il lever l'option d'achat ?