Mercato - OM : Sampaoli a tranché pour l’avenir de ces deux joueurs !

Publié le 8 avril 2021 à 15h10 par La rédaction

Jorge Sampaoli commencerait déjà à construire son effectif pour la saison prochaine. Le technicien argentin de l'OM compterait ainsi sur Pol Lirola et Leonardo Balerdi, alors que les prêts des deux joueurs arrivent à expiration cet été.

La saison n’est pas encore terminée, mais la direction de l’OM travaille déjà sur son effectif pour le prochain exercice. Pablo Longoria se démène comme un diable pour conserver certains joueurs. Et il devrait voir d'autres dossiers arriver sur sa table très prochainement. Les prêts de Pol Lirola et de Leonardo Balerdi arrivent à expiration en juin prochain. Néanmoins, l'Espagnol et l'Argentin pourraient voir l'aventure à l'OM être prolongée puisqu'ils figureraient dans les petits papiers du staff olympien.

Sampaoli compte sur Lirola et Balerdi la saison prochaine