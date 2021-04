Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a pris une grande décision pour l'avenir de Thauvin !

Publié le 8 avril 2021 à 10h10 par La rédaction

Si l’avenir de Florian Thauvin est encore incertain à l’OM, Jorge Sampaoli aurait fait de lui l’une de ses priorités pour la saison prochaine.

L’avenir de Florian Thauvin du côté de l’OM est plus que flou. En fin de contrat en juin prochain, l’international tricolore était courtisé par quelques grands noms européens il y a quelques semaines. Mais les options semblent se restreindre pour le Français, alors que du côté marseillais, on se démène pour voir le joueur prolonger. Comme le10sport.com l’a révélé le 14 janvier dernier, Pablo Longoria donne tout pour trouver un accord avec un Florian Thauvin qui envisage de partir libre cet été. Des offres ont déjà été formulées au champion du monde 2018, mais le nouveau président de l'OM fait tout pour prolonger son contrat. Et il dispose d'un soutien de poids en interne...

Sampaoli compte sur Thauvin la saison prochaine